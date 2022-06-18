33歲趙姓水電工網購操作槍與零件，並透過網路學改造方式，因擔心遭查緝，躲自己的汽車內改槍，台北市警方掌握情資，赴趙男住處搜索，查扣改造手槍等物。警詢後送辦。

台北市刑事警察大隊科技犯罪偵查隊長鄭國隆今天表示，日前掌握情資，有人疑持有槍彈及毒品，組專案小組查緝，掌握趙姓男子涉重嫌，佈線查緝。

警方長期跟監蒐證發現，住新北市汐止區的趙姓男子平日擔任水電工，疑因喜愛槍械，先從網路購買操作槍、槍械零組件，並在網路自學改槍方式，再透過累積多年的水電技術自行改造槍械。

警方查出，趙姓男子透過鑽頭、研磨砂輪機等工具，把操作槍改成具殺傷力槍械，且為規避查緝，刻意不在放置水電設備的地點改槍，都選在汽車內改造槍械。

警方掌握線索後，日前赴趙姓男子位於新北市住處搜索，並在趙男的5門旅行車內搜出大批工具及2把改造手槍，住處內查扣1把具殺傷力空氣槍、半成品空氣槍、子彈、毒品等物。

趙姓男子有吸毒前科，警方原本研判改造槍械是為對外兜售，經埋伏多日發現，趙男僅把改造槍放在身旁未販售。警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110618