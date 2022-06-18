首都市長選戰漸升溫，國民黨議員陳永德日前帶15位里長與台北市副市長黃珊珊餐敘3小時，拔樁意味濃厚。國民黨台北市長參選人蔣萬安18日到文山區福興宮參拜，有多位里長相挺，蔣萬安說，各種說法都是聽聽參考，強調他與里長互動非常緊密。

蔣萬安今前往福興宮，現場支持者出席高喊「凍蒜」，還有不少里長到場相挺，破除拔樁傳言。福興宮董事長高昌倫指出，今天有30位文山區里長到場挺蔣萬安，相信今天之後，每一里都會辦活動來協助講萬安高票當選。

蔣萬安說，台北市每一區都是他努力耕耘的區，很高興來到文山區福興宮拜會高董事長及議員參選人高揚凱，早在之前就有規畫好，但因疫情的關係延後，來到在地的信仰中心福興宮跟所有前輩見面。

媒體詢問未來是否會拜訪陳永德，蔣萬安說，自己常常去找陳永德，他們在同個選區，一直有深厚革命情感，陳也給非常多建議，他在地方服務非常扎實，得到在地鄉親很大的肯定，他的服務案件也是在議會裡面數一數二。

他說，接下來不只是在地每一位市民朋友，還有基層里長、議員、商圈、店家、攤商，各領域的意見領袖都是他請益拜會的對象，會按照既有步調繼續走下去。

對於基層里長認為黃珊珊較親切，與黃互動緊密。蔣說，各種說法都是聽一聽參考，但是他跟里長的互動非常的緊密，也會持續在地方請益 ，最重要的是得到非常多基層、民意代表鄉親他們熱情的回應，以及很多具體、建設性的市政建議，才是最重要的。

面對拔樁危機，蔣萬安重申，一直以來在地方勤走，拜會每一位里長、各領域的夥伴，得到大家非常熱情的回應，也給他很多在市政上的建議，接下來會納入市政規畫政見裡，腳步不會停下來，按照既有的步調持續的往前邁進，爭取最多的市民支持，一步一腳印努力。