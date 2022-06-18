炎炎夏日，許多人一不小心就會中暑。營養師指出，身體處於中暑狀況時，因血流降低，易使腸道蠕動下降、腸道細胞受傷，造成腸道的屏障受損，此時免疫反應被激發，恐影響腸道細菌增生，並轉移到肝臟，導致發燒、凝血異常、器官衰竭的症狀，平時就要做好腸道保健，補充槲皮素、益生菌。一旦出現熱傷害，民眾應盡快至陰涼處休息，意識清楚時，應補充水分和電解質，但若情況嚴重，則不要猶豫盡速送醫。

FiTLO營養師廖婉如表示，熱傷害依嚴重程度可依序分為熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭與中暑。若長時間在高濕熱環境下活動流汗，補充過多的開水卻忘了補充電解質，使身體電解質流失且不平衡，就會出現肌肉痙攣、抽筋疼痛，甚至嘔吐等熱痙攣症狀；熱暈厥則是在炎熱環境中長時間站立時，身體為了散熱，使皮膚和血管擴張。當血液因久站而回流不順就可能使腦部血流暫時不足，就會發生暫時性暈厥。

廖婉如說，當人體大量流汗又未能及時補充足夠之水分和電解質，就容易導致血液循環衰竭，可能的症狀有大量出汗、身體無力、頭暈、頭痛、血壓降低等熱衰竭，嚴重時容易演變為中；中暑又可細分為傳統型中暑、勞動型中暑，傳統型多半發生在對環境氣溫濕度改變的適應力較差的族群，如老人、小孩及慢性病患者，勞動型則多半發生在需長期於高溫高熱環境中活動者。若未及時處理可能引發休克、心臟衰竭、橫紋肌溶解，甚至是死亡。

2020年發表在Nutrients的研究指出，疲勞性熱中暑 (EHS) 是一種危及生命的徵狀，它會導致體溫調節失常，其中它會影響血管的收縮，影響身體血流，導致神經、器官壞死。

FiTLO營養師何埻安表示，我們的腸道當中存在很多神經叢及免疫細胞，在身體處於熱中暑的狀況，所以在血流降低的情況很容易使腸道蠕動下降，並且使腸道細胞受傷，造成腸道的屏障受損，此時免疫反應被激發，且也影響到腸道細菌增生並且轉移到肝臟，就會使人有發燒、嚴重者會出現凝血異常、器官衰竭的症狀。因此平時就應做好腸道保健，可攝取有助於降低熱中暑後的發炎反應的槲皮素（存在於新鮮蔬果中），或是優格、泡菜等，補充益生菌。

何埻安表示，一旦出現熱傷害，民眾應盡快至陰涼處休息，避免太陽直射，脫去多餘衣物，讓身體維持舒適，可用濕毛巾擦拭身體，或敷冰毛巾在頸部、腋下等處。若意識清楚，應補充水分和電解質。若情況嚴重，則不要猶豫盡速送醫。