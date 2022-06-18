美國5月CPI年增8.6%，創下40年新高，逼得聯準會（FED）6月一口氣升息3碼，7月也可能再升3碼，展現打壓通膨的決心，卻讓全球股市再度陷入腥風血雨。財信傳媒董事長謝金河表示，FED升息才起手式，縮表還沒有出手，美股已經趴下，蘋果市值蒸發9000億美元，導致股神巴菲特也損失慘重，FED暴力升息把資產價格打下來，背後最大考量是今年9月以後，美國將進入期中選舉，若通膨壓制不下來，拜登的民主黨可能慘敗。

美國公布5月CPI的數據高達8.6%以來，全球股市大崩跌。道瓊指數重挫1465點，標普500和那斯達克皆暴殺逾6%，費城半導體指數狂瀉9.36%；台股也大跌818點，瀕臨破底邊緣。不過，深滬港股市相對抗跌，上海股市逆勢上漲1%，深圳上漲2%，香港恆生下跌3.5%，中港股市已率先出現抵抗力。

謝金河在臉書發文指出，從5月數字來看，美國CPI高達8.6%，PPI衝上10.8%，中國的CPI為2.1%，PPI約6.4%，看起來，中國可能得到俄羅斯石油、天然氣進口利益，相對反應通膨的數字顯著優於美國。中國強力控制CPI，因此CPI數字都沒有超過2.1%，但比較沒有嚴控的PPI卻有顯著降溫，去年9月的數字是13.5%，5月降至6.4%，已經降了一半，而美國仍在10.8%。

他認為，這個數字最大的核心在油價，美國民眾大都開車，長期在美國生活的人，每一加侖油價很少超過2美元，如今跑到5美元以上，有些州還超過7美元，這麼高的油價，民眾一定吃不消，拜登當務之急一定要讓油價下來，可是俄烏戰爭又涉及地緣政治風險，這次油價上漲不是需求大增，而是地緣政治角力，問題變得複雜。

這次股市大跌，首先是8.6%的CPI，接下來聯準會（FED）宣布升息3碼，目前才升息兩次，利率已經從0~0.25%拉升至1.5~1.75%，FED還預告今年再升息7碼，如此一來，利率將拉高到3.25到3.5%之間，從3年到30年債殖利率都交集在3.5%，看出市場強烈預期。如果聯邦利率拉到這個位置，股價一定要面臨大幅修正。

謝金河說，美國升息才起手式，縮表還沒有出手，股市已經趴下，像特斯拉、輝達、臉書、亞馬遜等股價已經腰斬，蘋果市值蒸發9000億美元，這是因為資金寬鬆的貨幣把這些公司股價拱太高，這些大型科技公司沒有股息，本益比又高，這次都跌得四腳朝天。連一向穩紥穩打的股神巴菲特也損失慘重。

他分析，這兩、三年來表現不佳的中，港股市相對抗跌，主要原因是，中國大型科技企業領先大跌，像阿里最慘跌77%、拼多多跌89%、騰訊跌65%、美團跌77.5%，這些公司股價老早躺在地板上，這次利空來襲，抵抗力增強，而大漲的美國科技股調整慘烈。」

謝金河強調，這次拜登約見鮑爾，聯準會採取接近暴力升息手段，主要目的是對付強烈的市場預期，用最激烈手段把資產價格打下來，讓經濟降溫，背後最大考量是今年9月以後，美國進入期中選舉，如果通膨壓不下，拜登的民主黨可能慘敗。