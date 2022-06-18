新竹市東大路某輪胎行遭縱火，據悉是老闆次子疑債務纏身，加上不滿長輩不參與都更，因此爆發激烈口角，竟買汽油返家放火，釀成8死天人永隔的悲劇，對此，藝人邵雨薇發文寫下：「情緒當下也絕不要把自己帶往極端的那一邊」，引發網友共鳴。

邵雨薇得知兇嫌縱火釀8死悲劇後，她表示從不喜歡長篇大論去指責，畢竟家家有本難念的經，每個人都有自己的立場與難處，通常是不下評論，如同自己面對爭吵開端或意見分歧時，不免也會有情緒，但會仔細想想對自己而言最重要的東西是什麼？待答案揭曉後，情緒自然就會消失了。

邵雨薇呼籲無法解決問題時，情緒當下也不要把自己帶往極端那端。(邵雨薇臉書)

邵雨薇不忘強調無法解決問題時，即便情緒當下也不要把自己帶往極端那一端，不然後悔莫及的必定是自己，對此，網友紛紛回應：「清緒失控的時候應該先冷靜自我消化，穩定後再想想什麼而言對自己最重要，答案自然就出來了」、「情緒是控制自己的最大心魔」、「切莫因一時興起的情緒，造成無法挽回的遺憾」。

對此新聞事件，美女律師李怡貞坦言相當揪心，指出生活中各種小事衝突累積到某程度，等到壓力鍋爆炸，憾事往往就此發生，呼籲有類似經驗的人，一定要像旁邊的人求救，而不是自己往肚子裡吞，反之，如果遇到有人求救，一定要強而有力的協助，而不是火上加油，畢竟日子總是可以好好過。