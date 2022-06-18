美式賣場好市多近日推出「摩艾石像」擺設，吸引不少消費者目光，但由於石像體積並不小，買回家又找不到地方放，不少人就算喜歡也只能作罷，豈料有人將摩艾石像買回家後，對此進行改造變「噴水石像」，讓不少人直呼太有創意。

好市多販售的「摩艾石像」擺設長47公分、寬51公分、高100.5公分，體積並不小，由於模樣非常可愛，讓不少人想買回家當擺飾，近日一名網友看到後非常喜歡，便將其買下並改造，做成放於水池旁的「噴水石像」，隨後將成品分享至臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》，引發網友熱議。

摩艾石像從嘴裡吐出水，變成水池的造景擺設。(圖翻攝自/臉書/Costco好市多 商品經驗老實說)

照片中可見，摩艾石像從嘴巴吐出水柱，直接噴進水池裡，宛如比利時尿尿小童雕像的概念，看起來非常有情調，原PO也開玩笑地寫下「噴水dum dum」。不少網友回應，「太厲害了！是我看過最強的改造」、「瞬間提升了摩艾石像的本身價值」、「你賦予它生命」。

還有人透露，自己的朋友原本也想買摩艾石像，但由於其體積並不小，讓他覺得非常占空間，而且也沒有其他功用，純粹就只是擺設，讓他無奈只能作罷，看到原PO的創意後，讓他們感到非常佩服，「看到最近一些人的擺設，真的要給它放對的位置，買了才有價值」。