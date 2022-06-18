趙姓水電工躲在車內改裝槍枝。（警方提供）

33歲趙姓水電工私下從事改造槍枝、販賣，為避免查緝和增加活動性，還將自己的車子改裝，在裡面裝設工作檯，平時就躲在車內改槍，而且不斷移動位置，經常開至山區或海邊，北市刑大經循線追查，日前在新北市樹林區將他逮捕，起獲3把改造手槍和4把半成品。

北市刑大科偵隊日前獲報，有水電技能的趙姓男子，在雙北地區從事改槍販賣，但趙雖有租屋處但卻很少在家，居無定所行蹤不定。

趙有時經常躲在車上，一待就超過1、2小時，專案小組經深入追查，發現趙極可能就是在車內改槍，車子就是他的移動兵工廠。

警方日前前往新北市樹林區、汐止區搜索，當場逮捕趙嫌，在趙的住家及車內，發現3把改造手槍、4把半成品，另有4發子彈及少量毒品，趙的車子後座已被改裝，裡面有座台可隨時「開工」。

趙向警供稱，槍枝零件是在網路上購買，因改槍時會發出噪音，所以他才會躲在車上施工，但辯稱只是自己改好玩，從未販賣圖利，警訊後被依槍砲、毒品罪送辦。

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