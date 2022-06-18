綜觀本周芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆呈疲，從上周創近十年高價回落，小麥及玉米市場部份互有漲跌，主要受到產區天氣前景令人擔憂作物單產潛力影響。

本周大豆期貨走勢呈疲，且連四日走跌，從上周四(6/09)創下的近十年高位回落，因美國農業部的6月份供需報告平淡無奇，引發多頭獲利了結，加上美國舊作大豆出口銷售被取消的消息打壓。

分師師指出，美豆種植率追平常年水準，優良率高企，緩解市場對未來產量下降的擔憂，全美油籽加工商協會(NOPA)公佈的資料顯示，5月壓榨量，較4月增加0.8%，較去年同期增加4.6%，5月壓榨略低於市場預估均值，但仍創下歷史同期最高水準，截至周四(6/16)近月大豆收報1709.5美分，較上周同期跌3.36%。

玉米市場部份互有漲跌，因為玉米產區天氣前景令人擔憂作物單產潛力，國際原油期貨上漲，美元下跌，隨著玉米播種工作已經基本結束，市場注意力已經轉移到夏季天氣形勢上，另外，小麥市場下挫的拖累，對玉米市場構成比價壓力，本周一(6/13)近月玉米下跌0.5%，截至周四(6/16)近月玉米收報788.25，較前一周上漲1.97%。

小麥市場互有漲跌，呈現近弱遠強態勢，隨著冬小麥收穫上市，小麥市場開始受到季節性收穫壓力的影響，另外，美元匯率下跌，改善美國小麥出口競爭力，美國農業部盤後發佈的作物周報顯示，截至6月12日，冬小麥收割工作完成10%，一周前為5%，上年同期為4%，五年平均進度為12%；冬小麥優良率為31%，一周前為30%，上年同期為48%；本周二(6/14)近月軟紅冬小麥收低1.9%，截至周四(6/16)近月軟紅冬小麥收報1078.25美分，較前一日收高2.7%。

影響價格波動品項有: (20220610~20220616)

6/16近月玉米，報788.25美分，較上周同期漲1.97%。

6/16近月小麥，報1078.25美分，較前一日漲2.7%。

6/16近月大豆，報1709.5美分，較上周同期跌3.36%。

6/16近月豆油，報82.63美分，較上周同期跌7.61美分。

6/16近月豆粉，報427.5美元，較前一日漲2.92美元。(倪淑茹整理)(商品行情網)