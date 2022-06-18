地牛翻身！台東縣長濱鄉今天上午10時57分發生規模4.4地震，地震深度16.8公里，最大震度花蓮3級，震央位在台東縣政府北北東方57.1公里 。各地區最大震度，花蓮縣3級、台東縣3級、南投縣1級、高雄市1級、嘉義縣1級、雲林縣1級。

19：00宜蘭規模4.4地震 「北部抖一下」最大震度2級
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