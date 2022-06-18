10：57台東長濱鄉規模4.4地震 最大震度花蓮3級 11:092022/06/18 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！台東縣長濱鄉今天上午10時57分發生規模4.4地震，地震深度16.8公里，最大震度花蓮3級，震央位在台東縣政府北北東方57.1公里 。各地區最大震度，花蓮縣3級、台東縣3級、南投縣1級、高雄市1級、嘉義縣1級、雲林縣1級。 19：00宜蘭規模4.4地震 「北部抖一下」最大震度2級 台灣B2C電商 2025規模近7千億 陸4月減持美債362億美元 規模降至2010年6月以來新低 #地震 #台東 #東部 #花蓮 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IDC：陸2026年物聯網規模近3千億美元 04:102022/06/14 產業特刊 上市ETF資產規模 破兆 04:102022/06/16 證券．權證 台灣B2C電商市場規模 2025年將達6,800億元 18:532022/06/14 財經 投資人積極逢低搶進 0050、0056 規模創新高 04:102022/06/17 投資理財 2022全球手機面板 陸廠攻占過半 04:102022/06/12 產業．科技 5月上市ETF資產規模破1兆元 元宇宙主題受關注 18:362022/06/15 財經 保險業H1商用不動產投資 同期新高 04:102022/06/18 產業．科技 政策助攻 陸家電股漲聲起 04:102022/06/18 全球財經 《基金》台股基金規模減 統一黑馬逆勢奔馳奪冠 15:592022/06/16 財經 陸多地重啟公務員省考筆試 擴大政策性職位規模 09:232022/06/15 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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