國民黨高雄市長候選人遲遲未定，有「藍營女戰神」封號的國民黨金門立委陳玉珍，昨拜會高雄市議會，更直指高雄市長陳其邁像「溫室裡的花朵」被保護得很好。而陳其邁今說曾麗燕議長很辛苦，忙著接見參選人，並回應2次「人選等到國民黨正式出爐後，再來做評論比較好」。

針對被立委陳玉珍指「溫室裡的花朵」，被保護得很好。高雄市長陳其邁今早到大寮視察運動園區改造工程時被問及，他先表示：「曾議長很辛苦，忙著接見參選人，人選等到國民黨正式出爐後，再來做評論比較好」，並未直接答覆。

直到媒體聯訪尾聲時，陳其邁再問被問一次陳玉珍說比他更有男子氣概，個性比較符合高雄人的口味，陳其邁僅再次回應：「等他們人選出來再評論！謝謝」

立委陳玉珍昨日到高雄市議會拜會議長曾麗燕，強調自己是「高雄製造」，除了表示自己不畏戰的性格相信比較符合高雄人口味，並指出如果有幸獲得黨內提名參選高雄市長，她會在1個月內提出對高雄的規畫書，引發熱烈討論。再各方紛紛表態後，讓藍營高雄選情全熱了起來。