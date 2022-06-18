烏克蘭環球小姐主辦方15日宣布，由2021年烏克蘭環球小姐亞軍、來自北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv）的美女阿帕娜森珂（Viktoria Apanasenko）當選烏克蘭2022環球小姐，主辦方指出，戰爭期間阿帕娜森珂積極參與志工活動，更公開她為前線士兵煮飯的激美照。

英國《衛報》（The Guardian）報導，烏克蘭環球小姐組委會15日宣布，礙於戰爭，主辦方今年取消傳統節慶活動，並且在和環球小姐（Miss Universe）主辦方諮詢後，決定將2022烏克蘭環球小姐頭銜頒給2021年烏克蘭環球小姐亞軍阿帕娜森珂，阿帕娜森珂將代表烏克蘭參加2022環球小姐選美比賽。

Chernihiv civic volunteer to represent Ukraine at Miss Universe 2022 pageant



Social worker by education, Viktoria Apanasenko helps the Kyiv-based Naїve restaurant to prepare food for the army battalions and the elderly.https://t.co/m1Rddia0cJ pic.twitter.com/vuGlns39so — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) June 17, 2022

烏克蘭環球小姐組委會指出，來自北部城市切爾尼戈夫的阿帕娜森珂在戰爭期間積極參與志願活動，她協助基輔餐廳「Naíve」為烏克蘭武裝部隊士兵及老人煮飯，她和友人也為老人、小孩、流離失所的民眾分發食物、藥品及衛生用品。

阿帕娜森珂畢業於謝甫琴科國立大學（Taras Shevchenko National University of Kyiv），主修「社會工作」，她說選擇修習社會工作是因為她一直都渴望解決烏克蘭的社會問題，希望幫助社會中的弱勢群體。她本身也是一名專業模特兒，非常積極地支持烏克蘭本地品牌。

烏克蘭環球小姐組委會也公布多張阿帕娜森珂服務群眾的照片，包括她紮著辮子捧著一大箱麵包的畫面，還有她為一群排隊等候的長者分發食物的照片。阿帕娜森珂也經常在個人Instagram官方帳號上分享親自為支援烏軍飲食的餐廳熬煮食物、做麵包的照片及影片，並且呼籲大眾捐贈物資，畫面中的阿帕娜森珂即便穿著樸素，仍相當美麗，讓不少網友留言「人美心也美」、「內外兼具」。

烏克蘭環球小姐組委會指出，阿帕娜森珂的目標不僅是摘下后冠，也希望藉由比賽讓國際社會關注烏克蘭戰事，為訊息及文化的真理及和平而戰。