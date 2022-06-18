近日大陸江蘇教育出版社出版的中學讀本選文中出現麥克阿瑟的文章引發輿論爭議。對此，江蘇教育出版社回應表示，該書不是語文教材，且已於2020年停止使用，全面退出市場，也充分認識到問題的嚴重性，將深刻反省，嚴肅追責問責。

根據大陸網友發布的照片顯示，引發爭議的讀本為《普通高中課程標準實驗教科書配套用書 語文讀本 必修三》，出版方為鳳凰出版傳媒集團江蘇教育出版社。該書「愛國的沉思」章節中的選文《責任—榮譽—國家》為曾任聯合國軍總司令的美國五星上將麥克阿瑟。

據大眾網報導，透過搜索該文章全文，發現這篇3000多字（中譯版本）的演講稿中對「美國軍人的道德標準」大加讚賞，稱美國士兵是世界上最崇高的人物、國際矛盾怒潮中的救生員。對此網友認為，「在霸權主義還在欺負我們的時候，在美國無所不用其極打壓中國的時候……把麥克亞瑟這樣的中國人民志願軍的頭號敵人『請進』課本是想什麼呢？」

江蘇鳳凰教育出版社在15日在「蘇教服務」微信公眾號上發布《關於蘇教版讀本選文的情況說明》，表示，該書不是國家審定的語文教材，也不是經過省教育廳審查列入評議推薦目錄的教輔材料，是該出版社自行編寫的市場化的學生讀物；該書已於2020年停止使用，全面退出市場。

該《說明》中也指出，充分認識到問題的嚴重性，對選文問題表示誠摯的歉意，深刻反省，吸取教訓，舉一反三，全面自查自糾，嚴肅追責問責，嚴防此類問題再次發生。