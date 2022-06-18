集雅社(2937)積極跨足電商市場，為搶攻618購物節商機，集雅社於618檔期挑選多款熱門且具價格競爭力等小家電及搭配疫情居家議題，在蝦皮上推出單筆滿萬折千，最高折三千，全館最低68折，下單再享滿額折扣優惠的活動，希望藉此再衝一波買氣，為營收增添動能。

近年來台灣電商市場蓬勃發展，根據亞馬遜公布的「在地供應、國際銷售：抓住台灣跨境電商出口機會」調查報告指出，自2021年起，台灣整體B2C電商市場規模以每年9%速度成長，預估2025年規模可達6830億元，市場規模相當驚人，除雙11、雙12購物節外，這幾年618購物節也成為各業者積極經營的促銷活動之一。

集雅社除聚焦百貨、大型購物中心展店是公司的主要策略與方向外，電商平台也是公司近年來積極拓展的重要市場，集雅社營運長沈稚鎧指出，網購對於消費者而言有不限時間、地點購物的便利優勢，因此近年來呈現逐年成長的趨勢，加上宅經濟崛起，更是讓許多懶得出門或是因為疫情不敢出門的人轉戰到電商平台上去消費；隨著Wi-Fi與5G的普及，更讓許多聯網家電、智能家電如雨後春筍般推出，帶動消費者的換機潮；多項因素讓家電產品成為一般民生的剛性需求，齊全的產品種類與專業的客服諮詢也讓集雅社業績逐年攀升。

沈稚鎧表示，這幾年集雅社跨入電商市場漸有佳績，看準台灣電商逐年成長的消費力道，以及小家電類產品在網購通路持續成長，集雅社今年618檔期也挑選多款熱門且具價格競爭力的魅力商品像是氣炸鍋及吸塵器等小家電以及搭配疫情居家議題，在電競螢幕、聲霸、空氣清淨機等商品，在蝦皮上推出單筆滿萬折千，最高折三千；全館最低68折，下單再享滿額折扣優惠的活動，希冀藉此再衝一波買氣。