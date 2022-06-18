嘉義縣警方16日獲報，中埔鄉灣潭村一處四周長滿樹木的隱密農地有人非法傾倒廢棄物，會同縣府環保局人員到場稽查，發現農地周遭堆置廢棄的石綿建材、地墊等物品，且地面已挖了一個大洞。（圖/ 中央社）

嘉義縣警察局中埔分局與環保局16日在中埔鄉灣潭村一處隱密農地，查獲非法傾倒廢棄物，將地主及受僱挖土機司機，依違反廢棄物清理法移送法辦。

中埔分局今天發布新聞稿表示，16日中午12時許義仁派出所員警獲報中埔鄉灣潭村一處四周長滿樹木的隱密農地，有人非法傾倒廢棄物，會同縣府環保局人員到場稽查，發現農地周遭堆置廢棄的石綿建材、地墊及浴缸等物品，且地面已挖了一個大洞。

中埔分局義仁派出所副所長陳承堯告訴中央社記者，在場林姓地主稱僱用陳姓工人駕駛小型挖土機挖魚池用來養蝦，沒有要掩埋廢棄物。但最後林男坦承該批廢棄物是於今年1月至2月期間，從嘉義縣水上鄉住家載運至此堆放。

陳承堯表示，林男未領有相關廢棄物處理許可文件，經環保局稽查人員開立稽查紀錄後，將2人依違反廢棄物清理法函送嘉義地檢署偵辦。

警方呼籲，非法傾倒廢棄物除對環境造成嚴重破壞，也會危害人體健康導致疾病發生，如被查獲將依廢棄物清理法送辦，可處5年以下刑責，得併科新台幣1500萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

環保局指出，6月已查獲第3起與廢棄土相關案件，9日凌晨警方在台61線西濱快速公路布袋第二匝道口攔查4輛載運大量夾雜磚塊廢棄建物聯結車，11日凌晨1時許在大林鎮排路里農地查獲2輛聯結車非法傾倒營建廢土。（編輯：黃世雅）1110618