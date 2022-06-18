年底選戰進入備戰狀態，台北市副市長黃珊珊未辭職參選，屢遭質疑濫用行政資源、違反行政中立。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，外界的質疑也不是第一次，要求黃珊珊對外說明，身為首都的副市長更應該作為表率。

近日有不少議員紛紛質疑，黃珊珊帶著民眾黨議員參選人，以考察士林區市場名義，母雞帶小雞輔選，另也用副市長身分拜訪里長提供行政資源，跑市場談如何對市場紓困，濫用行政資源爭議不斷，議員喊話黃珊珊辭職後再進行選舉。

對此，蔣萬安今到文山區福興宮參拜時回應，外界對於黃珊珊行政不中立的質疑也不是第一次，面對議員的質疑，應該對外說明清楚，除向市民朋友交代，身為首都的副市長更應該作為表率。

另外，對於潛在對手無任所大使林佳龍批評沒有具體政策，蔣萬安說，很多政策都在研擬，最重要的是要了解在地鄉親需求，才能很具體的提出最好的政見，接下來都會在最適當的時機跟所有鄉親來報告。