疫情未歇，許多確診過的、確診中的患者，紛紛分享自身經驗。一名網友突發奇想，既然喉嚨痛得要死，為什麼不看一下到底變成什麼樣子，她用手電筒一照，真實畫面讓其他網友超震驚。

喉嚨痛是這波疫情的主要症狀之一，很多確診者發病頭幾天，喉嚨痛到「像刀割」、「像火燒」，連吞口水都有困難，甚至痛到懷疑人生。

原PO在匿名論壇Dcard分享，她形容確診後的喉嚨「吞口水像是吞針」，簡直無法忍受。到了第4天，突然想看一下喉嚨變成什麼樣子，便拿手電筒照，然後拍下來，畫面連自己都嚇了一跳。

「非常恐怖，一粒一粒紅紅腫起來，看起來很嚴重」，原PO透露，她試過噴劑、喉片，盼能多少舒緩症狀，但就是好不了，可見病毒威力有多強。

貼文引出一票「喉道中人」，每個人的狀況大同小異，都是喉嚨痛得要死，「我也是超痛的，而且聲音變得很可怕」、「我喉嚨布滿血絲，第一次覺得吞口水是一種酷刑，在想要怎麼吞藥」、「我不只喉嚨，連舌頭都是」。