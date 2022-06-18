國際知名經濟學家傑佛瑞．薩克斯獲頒2022唐獎永續發展獎，他錄製影片表達對得獎的感謝，也呼籲永續發展目前正面臨巨大挑戰，「全球應該合作達成這個世界的目標」。

財團法人唐獎教育基金會今天公布2022永續發展獎得主，由美國經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）獲得，其現為哥倫比亞大學的大學教授，也同時擔任永續發展中心主任。

對於獲頒唐獎，薩克斯也特別錄製影片，他在影片中表達對得獎的感謝、榮幸及感激，也細數唐獎前幾屆的得主，包含布倫特蘭夫人（Gro Harlem Brundtland）、漢森（James E. Hansen）以及珍古德（Jane Goodall）等，「得主都是我的英雄」。

薩克斯指出，他在永續發展這條路已經走了50年，他在哈佛大學作為一名經濟系新生時，第一次接觸到有書籍利用經濟模型來清楚解釋在有限的地球資源和環境安全下，持續追求經濟發展所會面臨的挑戰。

薩克斯表示，這50年來他持續關注永續發展這個議題，也有賴於在世界各處工作的經驗，不論在東亞、南亞、歐洲、非洲、拉丁美洲等，他親眼目睹了永續發展的可能性以及它所面臨的巨大挑戰，像是極端貧窮議題等，也有越來越多的證據顯示，現在地球面臨多重環境危機、人為的氣候變遷、生物多樣性的喪失、大規模的污染等。

薩克斯指出，他有幸領導許多國家進行國內或國際間的合作並就這些議題做出努力，日積月累下，他也與全球100多個國家的政府合作，也積累了一定的外交經驗，因為如果要實現永續發展，「我們需要全球合作，而永續發展是我們必須達到的目標」。

薩克斯最後提到，他已在追求永續發展的旅程上跋涉了50年之久，而「唐獎恰巧就在這個第50年降臨在我身上」，這真是令人振奮的一件事。（編輯：陳政偉）1110618