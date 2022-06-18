今年度唐獎永續發展獎得主為國際知名經濟學家傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）。(唐獎教育基金會提供／李侑珊台北傳真)

面對環境汙染、極端氣候、能源危機甚至疫情造成全球社會經濟衝擊，唐獎教育基金會今(18)日公布「永續發展獎」得獎人，由國際知名經濟學家傑佛瑞·薩克斯獲獎，肯定他在跨領域永續科學議題方面位居主導角色。

中央大學教授王作台表示，傑佛瑞·薩克斯擁有哈佛大學經濟學碩、博士學位，現為哥倫比亞大學教授及永續發展中心主任。

王作台提到，身為知名經濟學者的傑佛瑞·薩克斯，長年致力投入債務危機、計畫經濟過渡到市場經濟等方面研究，甚至也對人類如何對抗氣候變遷，提出有效策略，因此獲邀擔任聯合國前兩任秘書長安南與潘基文的特別顧問。

唐獎教育基金會特別介紹傑佛瑞·薩克斯獲頒本次「永續發展獎」的原因，其中在開創性跨領域方法上，曾在2002到2006年間，代表聯合國前秘書長安南主持聯合國千禧年計畫，並在2006至2015年，針對非洲鄉村問題執行千禧年鄉村計畫，在塞內加爾、奈及利亞、衣索比亞等10個非洲國家進行，有效減少貧窮。

至於促成永續發展目標方面，唐獎教育基金會指出，2012年巴西里約舉辦的第三次地球高峰會首度提出他的理念，即針對全球面臨的貧窮、不平等、氣候變遷、環境惡化等挑戰，制定出包含「終結貧窮」、「健康與社會福利」、「減少不平等」、「氣候行動」、「保育海洋生態」等17項目標。

由於氣候變遷嚴重威脅人類生存，傑佛瑞·薩克斯完成「深度減碳路徑報告書」，針對世界15個國家，就能源轉型、產業轉型、科技研發與政府治理等面向，提出具體可執行的深度減碳計畫，並在2014年9月提交給聯合國前秘書長潘基文，協助各國在2050年前如何發展各自的減碳目標。同時他也是研擬巴黎氣候協定的重要學者。