基隆1名男子於109年10月帶安非他命到13歲少女小花（化名）家中，強迫小花和友人吸食，趁友人出門買早餐時，詢問小花要不要「阿力」，（阿美族語「發生性行為」）遭小花拒絕後，竟直接硬上小花，基隆地院依對未成年人犯轉讓第二級毒品罪及對未滿十四歲女子犯強制性交罪，處林男有期徒刑8年4月。

據判決書指出，基隆1名林姓男子，名知小花為年僅13歲，竟於109年10月前往小花的住處，將安非他命放置於房間內供小花朋友施用，甚至還基於，對未滿14歲之女子為強制性交之犯意，趁小花朋友外出買早餐時先以臉書訊息問小花「要不要阿力」，經小花以臉書訊息及口頭表示拒絕後，林男不顧小花反抗，以身體壓制小花後，強制性交得逞。

林男坦承將安非他命給小花的朋友，也承認與小花發生性行為，但他否認有何對未成年人轉讓第二級毒品及對未滿14歲女子為強制性交等犯行，林男辯護人替他辯稱，他當天攜帶0.7公克之安非他命，幾個人施用都不夠了，有何動機、目的逼迫小花施用，且小花若遭林男性侵，應大聲呼叫，讓小花母親驚覺奔下樓查看，但小花事後未第一時間告知母親，且無任何反抗而受傷情形，難以認定林男有強制性侵小花之行為。

小花表示，林男從口袋內拿出1包白白的東西，一直強迫她吸，因為林男有點兇，導致她有點害怕，才答應要吸，事後林男傳訊息問他要不要「阿力」，小花說她都有反抗，但林男很大隻，她無法推開，林男又一直親她，後來把她褲子脫掉，強迫與她發生性行為。

法官認為林男無償轉讓安非他命予成年人及未成年人，戕害其等身心健康，並助長毒品氾濫。又利用小花年少無知，對其無防備之心，以違反小花意願之方式，對未滿14歲之小花為強制性交行為，嚴重侵害小花之性自主決定權，依對未成年人犯轉讓第二級毒品罪，處有期徒刑1年；又對未滿十四歲女子犯強制性交罪，處有期徒刑7年10月；應執行有期徒刑8年4月，可上訴。

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