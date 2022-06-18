由湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》上映至今廣受好評，票房叫好叫座，甚至有不少影城都加開場次放映，一開賣就迅速秒殺。截至目前為止，《捍衛戰士2》已成為北美年度票房冠軍，在臺灣的累積票房也達到3.52億，超越了《侏羅紀世界：統霸天下》。

穩坐全臺年度票房冠軍 臺北票房破億

《捍衛戰士2》目前穩坐全臺年度票房冠軍，有望衝破4億，臺北票房也在6月14日破億，繼去年的《蜘蛛人：無家日》後，《捍衛戰士：獨行俠》成為首部臺北票房突破1億的電影。

北美票房突破4億 有望挑戰阿湯哥生涯紀錄

在本週《衛捍戰士2》的北美票房也正式突破4億大關，登上北美年度票房冠軍，為北美今年首度票房破4億的電影，更緊追在《鐵達尼號》之後，成為派拉蒙影業出品電影中的北美票房史上第2名。

目前該電影的全球票房累積達到7.63億美金，換算成臺幣約為227.36億，已經快要達到湯姆克魯斯在《不可能的任務：全面瓦解》中寫下的生涯最高全球票房紀錄7.91億美金。

三個月網路聲量破8萬 大勝《侏羅紀世界3》

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析《捍衛戰士：獨行俠》近三個月的網路聲量，已經突破8萬筆，遠遠超越同檔期的電影《侏羅紀世界：統霸天下》。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

從數據圖中可以看見，《捍衛戰士2》不愧是強勢大片，在正式上檔前的「上映消息」、「電影票預售」階段就已經帶起討論聲量，上映後優秀的票房表現，更是讓聲量不斷攀升。阿湯哥在《捍衛戰士》中所穿的經典外套，上面出現中華民國國旗原先在預告中被刪除，卻在電影正式播出時突然出現，引爆網友話題焦點，也讓《捍衛戰士2》的網路聲量趨勢來到最高峰。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

另外，在《侏羅紀世界：統霸天下》的網路聲量趨勢圖中則可以看見，上映前的「電影海報公開」、「最新預告釋出」以及「特映會」帶起相關討論，上映後卻不再乘勝追擊，熱度反而略顯疲軟。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月19日至2022年06月16日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『捍衛戰士：獨行俠』、『侏羅紀世界：統霸天下』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。