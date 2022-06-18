大S（徐熙媛）前夫汪小菲離婚後陷入桃色風波，先前被台灣狗仔葛斯齊爆料多張與女子曖昧照片，原本他還打算加碼分享汪小菲的「後宮秘辛」，之後臨時收手。而汪小菲近日打破沉默，主動談起曖昧照片和緋聞，直說前一陣子大家看到的東西假假真真，自己也懶得一一解釋，並稱有些是被P圖造謠，決定都交給律師處理。

據大陸媒體報導，汪小菲最近回到前線直播工作，突然他話鋒一轉，說：「其實前一陣子你們看的東西呢，很多就是真真假假的你知道嗎？很多都是假的，也真的我不懂得說啊，這是真的假的，所以就選擇了就不解釋，那我們就交由法律律師來處理吧是吧？」

汪小菲在直播中回應關於他的傳聞真真假假，自己懶得解釋。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

汪小菲進一步說，他認為自己一一解釋沒有意義，「所以你們看到很多都是這個假的東西，P圖的或者是造謠的東西」，自己還是把重心放回餐廳事業，他也笑稱要是他以前肯定會跳出來解釋，但現在覺得沒必要，「生活就是知道的人比較懂」。

汪小菲表示有些八卦傳聞是P圖和造謠。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

而葛斯齊先前被問到為何會停止爆汪小菲的料？還有人抹黑說：「世上竟有如此厚顏無恥之人，靠爆料別人的隱私，來實現他的發家致富之路……」，讓葛斯齊回應：「我葛斯齊如果有收汪任何身邊人及本人的黑錢，我全家死光」，強調在和汪小菲談判過程沒有提到任何金錢數字，反問罵他的人敢不敢同樣發誓，憤怒自清絕沒收錢。