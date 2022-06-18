蔣承縉今日未現身告別式致意。（蔡明亘攝）

蔣承縉發聲明表示，將積極配合調查，一切交給司法機關秉公處理。（中時資料照）

曾捧紅多位大咖藝人的知名經紀人蔣承縉，位在台北大安的住處上月傳出死亡案件，一名31歲吳姓生技工程師離奇猝死在蔣家中，家屬發現遺體頸部、太陽穴等有多處挫傷，懷疑死因不單純。今日告別式超過百名親友送行，蔣全程未現身，家屬淚喊「只想知道真相」，目前已請律師準備對蔣提告。

吳男的告別式今日上午在桃園中壢舉行，會場內外放有多張吳男生活照，吳的家屬、朋友及同學約百人到場弔唁，許多人都難掩悲傷情緒頻頻拭淚，為讓大家追思吳，家屬設立臉書專頁，特別標記「＃記得吳XX」與「＃請你蔣實話」，也盼知情人士投書任何對案情有幫助的資訊，協助家屬還原真相。

吳男家屬受訪表示，案發第一時間蔣稱「從樓梯摔下來」，但隔天家屬又問「是否有下藥？」豈料蔣神色慌張急忙解釋「沒有，是吳自己帶的」，說法反覆不一，且家屬發現遺體有多處傷痕，比想像中嚴重，頸部、肩膀、腰部和太陽穴等都有多處挫傷，恐有受撞擊可能。質疑若是一般跌倒，應不會導致嘴唇發紫、牙齦發黑又口冒鮮血，目前仍在等待相驗結果。

家屬透露，案發後有創群組，也將告別式時間廣發媒體與朋友圈，相信蔣會知道，但蔣今日沒現身致意，也沒有再聯繫過他們。更忍淚喊話，家屬要的很簡單，只想知道事發經過真相，不要隨便搪塞，一名善良又開朗且人生剛起步的青年就這麼走了，令人完全無法接受。

對於吳與蔣2人關係，家屬與吳的核心朋友圈都不知情，案發當天吳也說過會回家吃飯，怎料卻遲遲沒回來，突然在蔣家留宿。家屬說，據悉2人是3月在酒吧認識，有過數次聚會，但吳完全沒對周遭親友提過這號人物，所以難以理解怎會發生這種事。

對此，蔣承縉今透過律師回應，1日就請中間友人詢問可否前去致意，很遺憾未獲回應與同意到場送吳最後一程，這個月來家屬和他心情都難以平復。他也提到，理解家屬深感悲痛及對他的誤解，但事發當時家屬不在現場，對外發言多與事實不符，目前任何指控都是臆測，盼司法早日還原真相也還他清白。