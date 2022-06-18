師生必須泳渡1200公尺的卯澳灣後，才能放流復育後的九孔鮑、花枝幼苗。（漁業處提供）

新北市福連國小今年雖只有1位畢業生，但仍維持過往傳統，由志工、老師帶領著學生泳渡卯澳灣，並將海洋資源復育園區復育的九孔鮑、花枝幼苗放流至大海中。（漁業處）

新北市長期進行生態復育作業，為了呼應聯合國世界海洋日主題，新北市福連國小今年雖只有1位畢業生，但仍維持過往傳統，在畢業典禮當天，與漁業處、海洋大學、在地海洋保育團體「臺灣山海天使環境保育協會」合作，由志工、老師帶領著學生泳渡卯澳灣，並將海洋資源復育園區復育的九孔鮑、花枝幼苗放流至大海中，培養學生愛護海洋、守護漁業資源的觀念。

位在貢寮的福連國小長年與海為鄰，20年來發展出獨特傳統，老師會帶著畢業生泳渡卯澳灣，並且挑戰無裝備下水領取畢業證書，近年也發展出划獨木舟的項目。福連國小校長梁均紘表示，福連國小師生與卯澳灣有著許多共同的生活連結，家長也多從事漁業活動，因此學校長期將海洋教育、復育放流等教育觀念融入課程中。

梁均紘說，今年受疫情影響，沒有像往年找回畢業家長姐加入放流行列，但是仍有近10位家長、師生陪同這位畢業生下海，幫助他下潛到海底領取勇士狀，順利完成歷年來的傳統。

漁業處指出，市府每年11月都會用人工方式繁殖九孔幼苗，經過海洋資源復育園區人員照顧下，九孔寶寶經過浮游期、浪板著苗期和成長期等挑戰後，外殼就可長到2至3公分，具有一定的攝食附著性藻類能力，屆時就可以放流至大海中。

另外，海洋大學、市府也合作推出雙花計畫，3月時就開始在復育園區繁殖池搭建花枝產房，增加其產卵數量，花枝寶寶經過3至4月的飼養，體積會增至2.5公分左右，屆時也可以放流至卯澳灣。

漁業處表示，卯澳灣是九孔的故鄉，也是魚苗及幼苗的孵育繁殖基地，市府近年來積極種植珊瑚，藉由與福連國小合作，希望將海洋保育觀念向下扎根，讓孩子愛惜生態，才能永續推動復育相關政策。