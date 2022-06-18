18歲童星泰勒桑德斯（Tyler Sanders）曾演出《緊急呼救：孤星》（9-1-1: Lone Star，又譯《911：孤星》）、《菜鳥老警》、《驚嚇陰屍路》等知名影集，外表帥氣加上健身有成，擁有八塊腹肌，擄獲不少粉絲芳心。不料16日被發現獨自一人在家中死亡，得年僅18歲，初步判斷沒有外力入侵因素，詳細死因仍在調查當中。

據外媒綜合報導，泰勒桑德斯被發現陳屍在洛杉磯家中，當時相關部門接到電話請求幫助，表示發現時他已經沒有呼吸，急救人員趕往現場，經過檢查宣布泰勒桑德斯已經死亡，現場初步判定沒有可疑或是外部入侵的跡象，目前死因不明，未來幾天將進行屍檢。而泰勒桑德斯經紀人佩德羅·塔皮亞（ Pedro Tapia）證實該消息，表示死因仍在調查，並沉痛發言：「泰勒是一位才華橫溢的演員，我們都會記得他是個好孩子」，同時請求外界尊重泰勒桑德斯家人的隱私。

據悉泰勒桑德斯從10歲開始演戲，曾獲得艾美獎提名，前展頗被看好，沒想到傳出離世消息，令許多粉絲感到無法置信，紛紛表達哀悼之意「向他的家人和朋友表示哀悼」、「這麼年輕又這麼有才華……」、「謝謝你對我們的影響」、「希望你在天上能夠幸福」、「我知道你去了更好的地方，但我們會一直想念你，你會長存在我們心理」、「太心痛太震驚了」