知名網紅鳳梨（吳泓逸）與夜店DJ女友歐菈感情穩定，不時公開曬恩愛羨煞旁人，近日才在社群媒體曬出一支小金鏟子，引起網友關注是否「小鳳梨要報到」，沒想到歐菈昨(17日)在instagram曬出兩人合照，並詢問網友自己應該如何稱呼鳳梨，再次掀起討論。

網紅鳳梨（吳泓逸）和歐菈感情穩定，但始終未對外公開兩人關係，也未曾以親暱稱謂稱呼彼此，歐菈昨在Instagram曬出兩人合照，只見鳳梨正經看著鏡頭，歐菈則是擺出俏皮表情，接著表示：「老公叫不出口，丈夫又太官方，對象太輕浮，親愛的太油膩，還是你叫我大哥，我叫你二弟吧，好像很親切」，似乎正為了不知道要如何稱呼對方而苦惱。

對此，網友紛紛留言：「就叫他老闆就好啦，他不是都叫你秘書」、「叫夜間部同鞋」、「可以叫相公」、「叫老爺夫人吧，好聽又不失禮」、「稱兄道弟，你有胸他有弟，你們就是好兄弟」，但也有人推測是否好事近了：「懷孕了？怎麼突然老公的問題出現了，準備結婚了」、「快點原地結婚吧」。

鳳梨曾坦言有想結婚成家的念頭，但關鍵因素就是事業跟經濟不夠穩定，讓他略為卻步，甚至認為自己是不是應該控制住這股衝動，不過日前曬出桌上放著小金鏟子的照片，下面墊著大甲鎮瀾宮的紅色袋子，許多眼尖網友一看就認出用來求子的「好孕鏟」，讓人好奇是否暗示兩人好事將近。