中華電(2412)啟動組織轉型，2022年起以三大事業群與三大技術群展開新一輪的轉型改造之路，除持續5G發展外，也聚焦電信核心業務及AIoT、雲端、資安等新興業務，為強化人才實力，中華電計畫今年釋出近千名基層資通訊人才職缺需求，廣納新血，盼在即將回歸的電信三雄競爭中，力保龍頭地位。

中華電最新宣布，啟動「2022年基層從業人員招募」，擴大需求資通訊人才近千名。中華電表示，自新型冠狀肺炎疫情爆發以來，中華電不斷強化資通訊基礎建設布局，協助企業數位轉型，善用科技ICT科技防疫，持續守護台灣動能。為因應5G創新應用服務快速發展，中華電111年度將積極擴大延攬相關人才，並致力於打造一個富有創造力、活力且安心的職場環境，提供員工完整的職涯發展歷程，儲備人才發展。

中華電為營造友善職場，落實員工/員工子女照顧，自今年起實施育嬰減少工時制度，讓育有3歲以下幼兒的員工，每天可減少1小時工作時間，薪資照給且不影響全勤及考績，更率先同業全省設置9處「職場互助教保服務中心」，將於今年8月8日正式開學，讓員工能兼顧家庭，安心工作，創建永續的幸福企業。