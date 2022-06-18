慘絕人寰的新竹輪胎行縱火8死命案，由於遺體均碳化，連家屬都難以辨識，16日凌晨由檢察官相驗完後送交檢體至法醫研究所，DNA比對昨(17日)出爐，8人身分比對無誤，新竹地檢署正製作相驗屍體證明書交給家屬。縱火孽子陳彥翔因氣管灼傷，經三天插管，今天已經拔管但仍無法順利說話，且因藥物作用時睡時醒，仍由警方戒護就醫，仍無法製作理路，將待醫院認定可出院時，才會製作筆錄。

根據了解，陳男在縱火時因閃避不及，自己也吸入大量有毒濃煙並造成氣管灼傷，雙手也遭二度燒燙傷，在醫院進行插管治療，今天終於拔管清醒，但因無法言語，仍無法對陳嫌偵訊製作筆錄。

新竹市東大路正義輪胎行15日晚間，小兒子陳彥翔因金錢問題與家人發生衝突，憤而外出購買汽油返家潑灑點燃，因住宅2樓為鐵皮搭建，火勢迅速蔓延，短時間內整間屋子都被火勢吞沒，更造成2樓8名至親葬身火海。

逃生不及的8名婦孺因樓層燒透，墜落於1樓，大體均已碳化難辨，最終由陳姓屋主前往辨認。新竹地檢為求慎重，仍將檢體送交法醫研究所鑑定，身分確認報告昨天（17日）出爐，8人身分已比對確定無誤，檢方將開立死亡證明書給家屬，讓家屬能夠辦理後事。