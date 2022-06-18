年底高雄市長國民黨要派誰，成政壇關注焦點。國民黨組發會前主委張雅屏表示，今年底有意爭取參選者相當多，包括孫文學校總校長張亞中、國民黨立委陳玉珍、前衛生署署長楊志良，以及黨中央屬意的國民黨智庫執行長柯志恩。張雅屏認為，高雄市長牽動2024立委選舉，黨中央想派柯，主要是放眼2024立委布局。

張雅屏曾在馬英九競選台北市長時參與輔選工作，也隨馬打過2008年、2012年大選，洪秀柱擔任國民黨黨主席時期，則出任國民黨副秘書長兼組發會主委，政治經驗豐富。

張雅屏昨日（17）接受香港媒體《中評社》訪問表示，他認為國民黨絕不會讓張亞中去選高雄市長，因為與其給張，還不如拿去培養2024的立委參選人。讓張來選高雄，是對在地政治安排布局最沒幫助的方法；任何一個人來選，以後還可能還有機會選2024立委，但張恐怕無法。

至於黨中央為何屬意柯志恩？張雅屏指出，高雄市長雖藍營不太可能贏，但只要下去打這場仗，對個人而言就是贏的，因為可締造個人聲勢，也可為未來選立委等做準備；但柯到底算什麼牌？這點他個人很疑惑，畢竟柯當過不分區立委，又去選過新北市板橋區立委但沒選上，之後又返回學校擔任教職，且柯近幾次談到高雄市長時，態度都感覺比較消極、戰鬥意志不高，找一個這樣的人來打選戰，對議員護盤、立委布局，可能更沒幫助。