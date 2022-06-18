民進黨今天可望確定推派現任新竹市副市長沈慧虹接棒參選年底新竹市長，新竹企業二代昨天也以報紙廣告勸進國民黨立委鄭正鈐參選。鄭上午受訪表示，「如果黨中央球給我，我一定要把這個球接好才行」，但尊重中央最終提名結果。

鄭正鈐說，選舉提名過程，黨中央會徵詢方方面面，考量怎樣勝選其實最重要，新竹要推怎樣的人，黨中央要最後決定，會抓一個最適合時間；若黨中央有決定，不管最後推出誰，會盡力配合中央盡最大努力一起輔選，這是很重要原則。

鄭正鈐也坦言，因為自己是中常委，與黨中央經常有交換意見機會。

談到自己參選市長優勢，鄭正鈐說，他擔任5屆新竹市議員，再到立法院服務，不同崗位都盡最大努力為市民服務與打拚，希望創造最好的幸福環境，相信市民都有看到這一路的努力、會有感。

對於新竹市議長許修睿質疑要當落跑立委，鄭正鈐回應，這次縣市長選舉，從基隆到屏東，不少立委換跑道轉戰，難道全國轉戰縣市長的立委都是落跑立委？這是台灣整個政治結構、制度，要理性態度看待，而不是單純用貼標籤去理解。

是否擔心參選新竹市長許修睿不會幫忙，鄭正鈐坦言，這一定是要面對，但他也還沒出線。