慣竊鄧某日前打算向基隆市協和街一家咖啡店下手，動手前還不忘踩點，並將附近的監視器以油漆塗黑，企圖滅證。但實際動手時，卻被店家的遠端監視器發現，基隆警方獲報後迅速趕到現場，在店家後方山區將其逮捕，並依竊盜、毁損等罪嫌，送交基隆地檢偵辦。

竊嫌鄧姓男子有多項毒品與竊盜前科，他16日清晨打算向基隆市協和街一家咖啡店下手，事前為免犯行曝光，還騎著自己名下的機車在附近踩點，並且將協和街附近的監視器以油漆塗黑，避免警方在案發後認出他的身影。

16日清晨5時左右，鄧嫌入侵店家行竊，執料店家老闆起得也很早，他從手機的遠端監視中發現可能遭竊賊入侵，趕至現場後，向基隆市警察局第四分局通報。經清點，店家櫃台內收銀機遭到破壞，機內現金約新台幣6000餘元也消失不見。

中華路分駐所所長徐紹文表示，警方獲報後立即趕到現場，發現竊嫌在現場遺留有未及帶走之作案工具一批，且地上有散落的硬幣。警方懷疑竊嫌在行竊過程中，見店主趕至現場，發覺事跡敗露匆忙離開，應該仍在店家附近躲藏。

於是警方便在店家周邊擴大搜索，果然在店家後方山坡草叢中發現鄧嫌躲藏。鄧男見警時一臉驚慌失措，雖自稱躺在草叢中休息，惟其雙手仍帶著做案時防止留下指紋所使用的手套，令其百口莫辯。

為了取證，警方調閱案發地點附近的監視器，雖然發現有9支監視器都遭鄧嫌塗上黑漆，但仍發現他出現在其中一支監視器的畫面中，再加上週邊更大範圍監視器的佐證，讓鄧嫌百口莫辯。據瞭解，鄧嫌有多項竊盜及毒品前科，在偵訊中也坦承是缺錢購買毒品花用，才心生歹念下手行竊。

基隆市警察局第四分局分局長陳啓明強調，基隆城市博覽會期間，警方對治安工作重點仍不疏忽懈怠，不容任何犯罪者心存僥倖。

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