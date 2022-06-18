奧克蘭運動家本季進入重建，在美聯西區墊底，疑似靠著聯盟利潤分配來賺錢，招致了其他球團的憤怒。《紐約郵報》報導在本周舉行的球團老闆會議，有幾位老闆批評運動家擺爛：「利潤分享的原意不是讓你賺錢，而是讓你補強球隊，那些應該付給球員的錢卻被運動家放進自己的口袋。」

運動家季外陸續出清了主力球員，包括一壘手歐森（Matt Olson）、三壘手查普曼（Matt Chapman）、先發投手巴西特（Chris Bassitt）、馬納亞（Sean Manaea），從美西勁旅淪為墊底球隊，團薪6470萬美元在聯盟倒數第2。

球迷也不願進場支持，運動家主場觀眾人數從疫情結束後的2021年開始跌破場均9000人，比原先觀眾最少的光芒隊還要低。上月運動家在主場對戰光芒系列賽還出現單場僅2488人進場的難堪數字。不過仗著利潤分享制度，運動家今年可以賺到900萬美元，明年還可增加到2000萬美元，

一些球團指責運動家躺平吃大鍋飯，大聯盟則推測運動家目前仍是賠錢的，因為他們打算從現有的奧克蘭競技場（Oakland Coliseum）遷出，另外在Howard Terminal建設新球場，這期間他們的花費非常大。同時有其他球團老闆建議運動家乾脆搬離奧克蘭，仿效先前的NFL奧克蘭突襲者隊（搬到拉斯維加斯）、NBA金州勇士隊（搬到舊金山）。