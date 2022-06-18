針對國民黨指控食藥署長吳秀梅對富樂快篩細節知情並要求下台，民進黨立委鄭運鵬反批此舉「毫無意義」，他更以「大鑫執行長有國民黨背景，外界也沒有因為黃是國民黨幹部就稱國民黨詐騙」為由回擊。然而此舉也被媒體人「逆風的烏鴉」狠酸是提油救火的行為。

「逆風的烏鴉」昨（17日）在臉書發文指出，富樂快篩弊案越燒越大，鄭運鵬上場滅火。「不過一如既往，他又是提油救火。」他指出，鄭運鵬救火的妙招，是說出事的大鑫執行長以前是國民黨幹部。證據則是1998年該執行長曾以國民黨知青幹部身分，出席一場關於兩岸的學術會議。

「逆風的烏鴉」直言，這種論述「什麼都不用說了」，他指出，1998年總統兼國民黨主席是李登輝，「李登輝可是現在民進黨一致推崇的民主先生。」而總統蔡英文那時已在國民黨的內閣、總統府當了好一陣子官，同時「逆風的烏鴉」也提到，綠委陳明文也曾是國民黨籍。

「逆風的烏鴉」狠批，鄭運鵬的話術，是說不要什麼都和政黨扯上關係，但實際上還是想把火燒到國民黨身上。但這種說辭，是有多少人能信？「哪天上述那些人出事，鄭運鵬也要說他們是國民黨嗎？」