台南連日確診人數呈下降趨勢，市長黃偉哲今天上午受訪說，針對食藥署昨晚通過莫德納6個月到5歲兒童接種莫德納疫苗緊急授權許可，他說，將會跟中央密切配合並徵詢家長意願。

黃偉哲昨天於防疫記者會上宣布，今、明兩天將不召開實體防疫記者會，他說，今天疫情人數也有稍降一些，但相關疫情仍會發布新聞。

黃偉哲說，台南0到9歲確診率低於全台4％，4％代表的是近4000多個孩子，等於是4000多個家庭，因此，會持續努力衝高兒童疫苗施打率，降低確診率。他說，接下來也將徵詢家長對於5歲以下幼童與新生兒施打意願，完成施打部署。

他說，這部分也會比照之前5-11歲施打疫苗的情形，事先徵得家長許可，也會跟家長溝通。黃偉哲說，目前5到11歲施打莫德納疫苗第2劑，已經開打，1天約有400多人施打，因不鼓勵混打，所以，原來約有2萬多名孩子施打莫德納，第2劑也鎖定2萬多人為施打目標。