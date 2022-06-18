國際燃料價格持續飆升，造成台電發電成本大增，經濟部於3月底召開電價審議委員會，當時考量通膨及俄烏戰爭，決定繼續凍漲，並於6月底再議，將首度透過「電價審議臨時委員會」拍板電價是否調漲。民眾黨立委邱臣遠今天表示，俄烏戰爭持續，疫情未平通膨嚴重，抑制通膨配合央行升息，政府應提出減稅與凍漲電價、油價的配套措施，以減緩對民生經濟的衝擊。

針對電價是否調漲，兼任台電代理董事長的經濟部次長曾文生表示，電價要反映燃料及淨零碳排的成本，同時也要考量對社會的衝擊，不能只著眼於台電的虧損。但他也強調，台灣電價位居全球最低前5名，這2年幾乎找不到一個國家未調整電價。經過8連凍，電價調整似乎山雨欲來。

隨著炎炎夏日的到來，有學者建議，若要供電無虞，應有調漲的必要，以價制量，否則凍漲帶來的台電虧損，也是全民埋單。

邱臣遠表示，現在經濟部擬出三個電價調整的劇本，包括全面凍漲、全面調漲3％及只漲千度以上的用電大戶。然而現在與3月的時空環境相比，戰爭與疫情持續，通膨加劇，央行已經連續二次升息因應。

邱臣遠認為，配合升息政策，政府應提出減稅與凍漲電價、油價的配套措施，以減緩對民生經濟的衝擊，希望電價審議委員會應維持「凍漲」決議。若選擇只漲用電大戶，以合理反映發電成本，也應在不誤傷民生、避免物價上揚的前提下，更細緻地盤點高用電產業再進行電價的調整。