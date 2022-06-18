中信金(2891)子公司台灣人壽網路投保壽險新契約保費收入，自2021年1月創下業界第一後，截至2022年4月底，連續16個月蟬連銷售冠軍，台灣人壽依客戶需求，不斷推陳出新，除了網投壽險商品銷售長紅，利變型年金險、重大疾病險、旅平險等網投商品也受民眾肯定。

根據金管會統計，2022年1月壽險業網路投保件數年增87.8％，保費收入也增加13.3％，在疫情影響下，方便又快速的零接觸線上投保，更成為民眾主要的投保管道，24小時線上投保，不受空間時間限制，可依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，輕鬆擁有更完整的保險保障。

台灣人壽網投壽險，熱銷高CP值商品「e定保定期壽險」年繳保費不到千元，具高保障、彈性附約、可續保至最高65歲三大特色，保戶可彈性附加4種附約，如傷害險「Fun心保傷害保險附約」、意外險「Fun心生活特定意外身故傷害保險附約」、燒燙傷「Fun心生活燒燙傷傷害保險附約」、以及骨折「Fun心生活骨折傷害保險附約」等，為保戶客製專屬的保險解方，隨時補足保障缺口。

面對通貨膨脹、台幣貶值、央行升息等金融市場動盪，根據台灣人壽網路投保資料統計，今年網路投保利變型年金險件數較去年同期成長70％，且7成是新保戶新契約，由於「利變型年金險」的宣告利率會隨市場利率調整，當利率走升，保單價值準備金也會跟著增加，因此利變型年金險備受青睞，另外亦發現利變型年金險保戶以女性為多數，年齡多集中在40歲以上，顯示40歲以上的大齡女子對網路投保的接受度高於其他年齡層。