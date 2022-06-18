高雄市鳳山區日前再現「球棒隊」，王姓男子與機車行員工發生行車糾紛爆口角，率眾持球棒滋事，警方陸續帶回12人送辦。（柯宗緯翻攝）

高雄市鳳山區日前再現「球棒隊」，王姓男子與機車行員工發生行車糾紛爆口角，率眾持球棒滋事，警方陸續帶回12人送辦。鳳山警方今（18）日指出，主嫌王姓男子與弟弟等4人分別裁定5萬、2萬元交保，並諭令王嫌等3人每周必須到鳳山警分局報到，由警方告誡、約制偏差行為。

回顧這起事件，6月14日晚間9時53分，該「球棒隊」開槍砸鳳山區新強路某機車行，起因是王姓工人不滿行車糾紛，曾與機車行員工互嗆，事後率眾持棍棒一陣亂砸，王男的弟弟還持鎮暴槍開了3槍，造成2人受輕傷，所幸無生命危險。

警方調閱監視器、兵分多路逮人，陸續帶回12人移送法辦。警方表示，主嫌王姓男子等4人隨案解送至高雄地檢署，經指揮偵辦檢察官裁定王姓兄弟、蔡姓男子3人5萬交保，另1人2萬交保，並諭令王姓兄弟檔及蔡姓男子每周需到鳳山分局報到，至少為期2個月，由警方加強告誡、約束行為，以防再犯。

此外，當天「球棒隊」涉案車輛一度逆向行駛、違停路中央、未戴安全帽等交通違規，警方依法舉發，開出9張罰單。警方加強該地區快打警力巡邏及盤查，壓制不法分子囂張氣焰，強調絕不容許任何暴力事件發生，絕對嚴正執法，淨化治安，安定社會人心。