微軟Internet Explorer（IE）瀏覽器於15日走入歷史，它曾是使用最廣泛的網頁瀏覽器，但隨著Google Chrome等其他瀏覽器推出後，它的市占率逐漸下滑，問世27年正式終止服務，而韓國一名工程師近日替IE樹立「墓碑」，紀念它曾經擁有的輝煌時光。

綜合外媒體報導，韓國一名工程師鄭其永（Jung Ki-young，音譯）花了43萬韓元（約新台幣9893元），訂製一個刻有Internet Explorer標誌「e」的墓碑，碑文寫下「它是下載其他瀏覽器的好用工具」，並放在他朋友位於慶州市（Gyeongju）咖啡廳的屋頂上。

而墓碑照在網路上引發討論，還被分享於網路論壇Reddit，吸引萬人按讚，鄭其永對此提到，這個墓碑顯示出他對IE的複雜情感，因為該瀏覽器在他工作中，依舊發揮到重要的作用，「這是一種痛苦的情緒，有愛恨交加的感覺，但畢竟它也曾經主宰過一個時代」。

根據韓國當地報導，直到最近，IE仍是許多政府網站的預設瀏覽器，鄭其永也補充說明，「在韓國進行網站開發工作時，顧客總是期盼網站在IE呈現出來的效果比Chrome好」，工作期間他深受IE瀏覽器的相容性問題所苦，有時在其他瀏覽器看似沒問題的網站，但在IE卻會出現異狀。

鄭其永最後也表示，他設立墓碑時，原本只是想博君一笑，沒想到竟在網路上瘋傳，也讓他感到非常驚訝，「我很遺憾IE離開了，但我不會忘記它，對我來說，它退休了是一件好事」，而他們也計畫將這一塊IE墓碑永久保留在咖啡廳。