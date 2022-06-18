國民黨台北市長參選人蔣萬安投入選戰，但台北市副市長黃珊珊持續拔樁藍營基層，民調也持續逼近蔣萬安，引起黨內危機感。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今表示，這幾天不斷做民調，蔣萬安支持度很穩定，認為外面的民調有一些操作，強調蔣支持度「向4成邁進了」。

對於國民黨北市議員陳永德邀請15名里長與黃珊珊餐敘，拔樁意味濃。黃呂錦茹指出，黃珊珊希望拜訪里長，透過陳永德溝通，以前在市府也是經常拜訪里長，不認為這個是拔樁，因為信義松山里長大部分都是國民黨籍比較多，他們也經常拜訪里長，每次一聊都至少2小時以上。被問到里長投票意向會有變動？黃呂錦茹表示，「我覺得還好 」。

至於有里長認為黃珊珊比較親切，會有危機感嗎？黃呂錦茹指出，我們都要各自努力，當然每個參選人也都有各自的危機感，也不敢掉以輕心，對支持者都有信心。

她說，這幾天不斷做民調，但不是像外面媒體所登的那樣，蔣萬安支持度維持上升中，支持度有一定的差距，認為外面的民調有一些操作，但是蔣萬安支持度很穩定。

黃呂錦茹強調，蔣萬安民調一向都是非常穩，因為蔣萬安非常勤快，各地後援會陸續成立中，基層非常穩固、雄厚，做出來的民調支持度有超過3成，向4成邁進了，我們還要努力。