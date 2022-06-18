張恭維強調，過去消防局都匯到地方助點，方便民眾申請住警器，但因為疫情關係因此無法辦理，只能減少群聚改以走上街頭推廣。（本報資料照片）

彰化縣積極推廣家戶住警器裝設，自去年底裝設率已達75％，但議員仍覺得不夠，各地消防員、防宣隊出動到今年6月衝出87.48％的裝設率，不過就有民眾看到穿著消防員制服的人挨家挨戶，填個資就免費送住警器，擔心遭騙取個資，彰化消防局第一大隊長張恭維就說，民眾只要認明制服臂章，若還是害怕，也可以直接到隊部填寫領取。

彰化市目前住警器安裝率低於全縣僅有56％，消防局為了增加安裝率，加派人力到府推廣住警器，派出消防員、防宣隊志工等上街宣導，不過卻遭民眾懷疑到底是真是假，在這個詐騙橫行的年代，質疑是否是為了騙取個資。

張恭維解釋，過去宣導住警器都是由警消出動，不過最近因疫情因素，警消勤務繁忙，因此派出義消和婦宣等幫忙，不過都是以義消或婦宣住家周圍20家戶為目標，利用鄰居比較熟試的狀態下，來增加民眾的意願，希望能增加住警器的使用率。

張恭維說，這樣做已經希望能盡量降低民眾的疑心，不過仍有許多民眾擔心，他說如果民眾有意願想裝設住警器，但不敢貿然填寫資料，也可以親自到各地的消防部隊進行填寫領取的動作，亦可以上網填寫領取，這些都是減輕民眾疑慮的方式。

張恭維強調，過去消防局都匯到地方助點，方便民眾申請住警器，但因為疫情關係因此無法辦理，只能減少群聚改以走上街頭推廣，警義消到府推廣住警器一定是免費，若要收取費用一定不是消防隊的，仍要呼籲民眾提高戒心，保護自己，還是希望民眾都能安裝住警器，以降低火災致災率，減少傷亡及財產損失。