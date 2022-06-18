在新北市土城區經營人力仲介的泰國裔李姓夫婦，疑因金錢糾紛慘遭同鄉合夥人王大賢殺害棄屍。王大賢事後逃回泰國，17日向當地警方投案。不過泰媒報導，王大賢否認殺人，指稱是夫妻欠債黑道千萬，才遭殺害，檢警則說，初步分析主嫌僅1人，但仍會追查。

王大賢日前涉嫌因財務糾紛，將一起經營人力仲介的李姓夫妻殺害，並從新北市載到桃園青埔棄屍逃回泰國，其中李婦還懷有1名胎兒，2屍3命引起關注。王大賢17日在泰國清邁投案，目前王仍由泰國警方偵辦中。

1名泰國通譯受訪表示，王大賢涉嫌殺人逃回泰國，在泰國引起注目，討論度極高。而泰媒報導稱，王大賢向警方否認殺人，辯稱是夫妻欠債千萬，黑道逼王大賢約出夫妻，將其殺害後還要王棄屍，王還稱只要驗房間DNA就可以釐清真相。泰媒轉述他供稱，開車載著屍體，一路亂開，到桃園青埔後棄屍，才想到要逃回泰國，機票也是當時匆忙購買。他還說，故意慢慢走，要讓監視器拍到，才能保護他。

不過專案小組調閱監視器畫面，雖僅有周邊局部畫面，但從頭到尾都是王男1人，且還有變裝，顯然是預謀，目前偵辦仍鎖定王男是凶手，初步排除他人犯案可能，不過夫妻金流因較為複雜，仍持續釐清中。

桃園地檢署則說，由於未取得泰方筆錄內容，無法評論。不過檢方也強調，任何線索都不會放棄，對於泰國媒體報導，也會重視。

泰國網友議論紛紛，有人認為會不會讓台灣人覺得泰國人都很壞，擔心影響人民觀感，泰人在台Line群組也熱烈討論，各種陰謀論討論不斷。該通譯指出，這幾天新聞版面不小，泰國人也都希望可以釐清真相。