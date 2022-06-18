來到了夏天，又是運動減肥動力更大的季節，今年雖然仍然處於疫情當中，仍不減運動風氣的趨勢，百貨業者也發現，夏季不僅是運動相關用品與服飾的旺季，更因為戶外運動的盛行，而帶動相關商品熱銷，也因著居家工作與隔離的影響，也有不少民眾購入居家運動的器材，平均都有約10%-15%的成長，百貨也趁年中慶推出相關優惠，讓消費者也能趁優惠購買運動商品，安心在家也能鍛鍊身體。

Global Mall屏東市店的輝葉WE RUN2 新小智跑步機，原價2萬9800元，優惠價1萬3800元。（Global Mall提供）

Global Mall板橋車站店的Adidas TLRD IMPACT 運動內衣，原價1890元，優惠價1323元。（Global Mall提供）

Global Mall近期的運動服飾配件、健康器材也持續熱銷，業績成長超過10%，看準運動熱潮，不僅特別在26日前於新北中和店引進連鎖運動用品店「迪卡儂」快閃的百貨獨家首店，帶來近千款運動休閒商品，還有多款露營用品等，最低39元起到千元以內的商品即能輕鬆入手，更於年中慶檔期加碼，推出集結超過20個運動休閒品牌的5折起優惠，搭配29日前使用街口支付單筆消費滿688元送80元電子商品禮券，或刷Global Mall聯名卡滿3000元最高送200元電子商品禮券，回饋率最高達12%。

京站的DYACO UFC壺鈴，原價690元起，特價655元起。（京站提供）

京站的飛狼Everest 登山背包 40L，原價5690元，特價3980元。（京站提供）

京站中最近也以成套運動服、慢跑鞋、戶外運動帽、登山背包、健身啞鈴等商品最為熱銷，均達約10%成長，而趁著29日前年中慶檔期，更推出多樣運動用品下殺7折優惠，搭配本檔最優惠最高回饋達53%，更與先買後付Atome新型態支付合作，顧客可享 0%利率三期輕鬆付方案，7月20日前先享後付、蝦拚晚點付 Q 卡友享單筆消費滿1888元贈1000元優惠，同時更祭京夏運動祭特企活動，29日前Q卡友限時2分鐘內完成運動任務，即獲用心飲料大師堅果奶250ml一瓶。

大葉高島屋的Munsingwear推出全面8折優惠，精選商品再享特惠6折下殺。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的北之特澳洲Niagara 3D深層按摩手療器，原價3萬3000元，特價3萬1500元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋則是以瑜珈用品、跑步機、飛輪等居家健身器材，以及運動後緩解肌肉，好收納且不佔空間的小型按摩品最受歡迎，銷量較上月成長15%，同時也因民眾逐漸習慣疫情下的生活，戶外打高爾夫球的愛好者也同步增加，帶動了相關商品較上月成長達20%-30%，大葉高島屋的運動區改裝也已經完成並重新開幕，30日前於2樓運動區單筆消費滿3800元贈百元，單筆滿6800元加贈PG洗衣球。

統一時代百貨台北店的Garmin Venu 2 Plus，推薦價1萬4990元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的NIKE TC 7900，推薦價4000元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店則觀察，夏日服飾配件需求大增，不論是運動休閒、戶外休閒等業績都呈大幅翻倍成長，不少民眾也開始選購夏裝與配件，7月7日前推出「Summer Sale」檔期，全館流行服飾配件下殺3折起，搭配7月3日前全館指定消費滿3000送200優惠，正好趁機入手心儀運動商品或夏裝。