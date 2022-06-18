新竹市正義輪胎縱火案造成8死人倫悲劇，涉嫌縱火的陳家二子陳彥翔，因氣管灼傷在加護病房做插管治療，還無法說話接受警方偵訊。新竹地檢署指出，陳嫌縱火觸犯公共危險罪嫌是確定，至於是否涉及殺人罪及更嚴重的殺直系血親尊親屬罪，有待訊問陳嫌釐清確認罪責。

據了解，陳彥翔15日晚上買汽油縱火，看到住家輪胎行陷入火海的情況，曾一度想救火，被警方逮捕時表情有點呆滯及錯愕，研判他應該知道母親及自己的妻兒都難逃一死。

由於陳嫌想要搶救，身體有15％的燒傷，並吸入大量濃煙，氣管受到灼傷，還在加護病房接受治療。據了解，目前要看陳嫌治療復原情形，警方無法確診陳嫌何時能轉診到普通病房接受偵訊。

新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜指出，此案深受社會矚目，檢察官還未正式訊問陳嫌，一般是警方先偵訊後，再由檢方複訊，外傳檢察官直接到加護病房訊問，陳嫌以點頭及搖頭方式回答，完全是錯誤訊息。

鄒茂瑜說，承辦檢察官仍在積極收集事證，外傳陳嫌將依殺人罪嫌或加重刑期2分之一的殺直系血親尊血屬罪嫌移送及起訴，也是不正確的訊息，目前可確定的是，陳嫌縱火已觸犯公共危險罪嫌。

鄒茂瑜表示，目前此案是有被害人的說法，承案檢察官要找更多客觀事證，待陳嫌可以接受訊問後，了解陳嫌真正的犯罪動機，及引發整個火災的過程，才能釐清確定適合何種法條起訴，目前對此釀成8死人倫悲劇的縱火案，檢方並無法做評價。

這起幾乎造成滅門的縱火案，涉及多個家庭，據了解，死者舉行告別式的時間，家屬目前還在跟葬儀社討論，還要確認場地規模等，在確定後市府將會協助。