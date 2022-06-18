陳其邁18日到大寮區運動園區視察工程進度和品質。（洪靖宜攝）

高雄市府今明都停開防疫記者會，高雄市長陳其邁說，高原期逐步緩降，預估今天約7000例左右，在防疫規定不鬆散下，讓防疫措施變生活習慣，回歸正常生活。目前高雄專責病房空床率達到51％，意謂出院比入院還多，他說，對醫療量能來說，較嚴峻的一關已經過去。

高雄市長陳其邁18日到大寮區運動園區視察工程進度和品質，該工程施工經費約2350萬，包含籃球場、溜冰場、射箭場整修和更新，目前進度已達70％，預計7月底可完工，提供大寮民眾運動休憩好空間。

而原先每日下午15時固定召開的防疫記者會，今明2日都停開，陳其邁也提到，高雄今疫情預估7000多例，高原期逐步緩降，持續呼籲民眾做好防疫，居家照護系統在長時間運作下，讓民眾早期發現早期治療，回歸正常生活，防疫新生活在防疫規定不鬆散下，防疫措施變生活習慣。另外醫療量能整備都有5成，空床率達到51％，意謂出院比入院還多，對於醫療量能較嚴峻一關已經過去。

陳其邁說，早期發現早期治療，最重要就是投藥，高雄長照機構投藥比例高達97.4％，而一般居家照護對象鼓勵基層醫師多投藥，疫情逐漸降溫但防疫措施不可少，假如大家不做好防疫，疫情還是會回來；另外，邊境預防BA.4、BA.5，昨與航港局及港務公司開會提醒，邊境加強監測，目前高雄各有1例，是在邊境入境查驗時發現有不同的病毒株。

他補充，防疫新生活就是勤洗手、戴口罩，保持社交距離，戶外活動不必緊張戴好口罩，提醒家中有長輩和小朋友要特別小心，尤其家中有居家照護者，盡量不要共餐，最好戴上口罩，中重症還是長輩居多。