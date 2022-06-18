畢業季將至，台灣大學近日傳出有家長投訴孩子的科系沒在畢業紀念冊裡，引起各界關注，對此，ICU醫師陳志金列出10點回應說，有念過大學的人都知道，負責做畢業紀念冊的是畢聯會，並非校方，而且本來就有些系沒有意願要做畢業紀念冊，而家長就這樣直接找媒體投訴，反而會害孩子與同學之間超級尷尬。不少網友也看傻直呼，原本還以為是台大幼稚園的家長在生氣呢！

陳志金在臉書發文說，有家長投訴媒體說，台大有3個科系沒出現在畢業紀念冊上，自己的小孩好像不是畢業生一樣。對此，他認為熬到大學畢業，孩子也是成年人，畢業紀念冊的事應先問過孩子，而不是直接找媒體投訴，因為這樣恐讓孩子與同學之間的關係變得很尷尬。

陳志金也說，念過大學都知道，負責畢業紀念冊製作的是畢聯會，是學生自治，並不是校方，因此學校與家長都不會插手這些事情。而有些科系經過班級投票，沒有意願花錢製作全校的畢業紀念冊，像是牙醫系與醫學系的修業年限較長，因此同屆畢業的科系，早就不是當初同屆考進來的，所以的確有些人會認為沒必要花錢製作。

陳志金指出，不參與全校紀念冊，大家通常都會做系上的畢業紀念冊，記錄下彼此的生活點滴，家長若感興趣可先問孩子有沒有；另外，孩子已畢業了，未來出社會，看的是工作能力，頂多在應徵時會想看畢業證書，但不會有人要看畢業紀念冊啦！而且孩子畢業至少10年後要辦同學會，或著從事直銷之類的，才會特別去翻畢業紀念冊。

陳志金表示，全校的畢業紀念冊須收納所有的校系，因此每個科系頂多就分配到幾頁的全體照或活動照，不會有個別的大頭照，而且若當初孩子的科系確實有參與，您看到這樣的結果以後，是不是有可能又要失望地找媒體投訴了呢？

陳志金表示，與孩子在校園或到照相館合照都是更好的祝福，比起花大錢買畢業紀念冊卻要用放大鏡找出孩子。而且孩子大學畢業了，父母的心態也要好好調適，是時候放手讓孩子們飛了，不必再替他們操煩這些小事，讓他們自行處理，也請好好想想，為什麼需要這本紀念冊，是孩子的需要？還是父母的需要？

最後，陳志金也呼籲畢業生應多關心自己的家長，與他們分享畢業的喜悅或不安，讓爸媽都能有參與感，否則難免有些家長感到特別失落，另外也祝福各位畢業生，畢業快樂！前程似錦。

貼文曝光4小時就吸引了近7千人點讚，「大學畢業已22歲，事情沒有自己解決，還要家長氣炸未免不夠成熟獨立」、「現在孩子大學時期的照片都在IG上，去下載啊！家長們」、「心中媽寶警鐘大響」、「我以為是台大幼稚園的家長在生氣」、「這一定不是台大，是台大附設幼稚園，不然怎麼是家長出面呢？」