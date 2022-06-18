北市萬華區西門國小18日接種莫德納與BNT兒童疫苗，學童們雖有些緊張，但在大人的安慰及醫護人員專業技術下，皆順利施打完畢。（姚志平攝）

北市於6月18日及6月25日在景美國小、西門國小、內湖國小及文化國小開設4站兒童疫苗接種站， 北市教育局長曾燦金視察西門國小表示，兒童疫苗會採四個施打模式，首日在西門國小有752人施打，也有外縣市來排隊，呼籲孩子戴口罩勤洗手，疫苗打好打滿。

教育局表示，西門國小接種站接種752名兒童，包括544名莫德納第2劑、20名莫德納第1劑及188名BNT第1劑。現場設有報到區、接種評估區、接種區、留觀區及緊急救護區，學童施打疫苗後如感不適，可由醫療人員立即進行協助。

曾燦金表示，兒童疫苗會採用四個模式接種，第一是接種站，6月18、6月25日，兩天家長可陪孩子來接種，第二是校園接種則從6月23日開始到7月2日，第三是搭配疫苗平台，目前16期預約完成，會在6月20日到6月25日施打，第17期則在6月21日到6月22日開放登記，第四是18個醫療院所開放登記施打。

北市萬華區西門國小18日接種莫德納與BNT兒童疫苗，學童們雖有些緊張，但在大人的安慰及醫護人員專業技術下，皆順利施打完畢。（姚志平攝）

曾燦金表示，今天有四個學校接種，可提供3240名預約名額，也會有臨時來的，預估期末考完後，6月25日可能會更多人來施打，到時會提供6214名額，2日總共有9454名額。截至6月9日，北市公私立國小(含附幼)5到12歲學生至少接種1劑疫苗人數共7萬9607人，第1劑疫苗覆蓋率已達58.3％。

陪孩子來施打的家長表示，西門國小動線規畫完整，施打流程順暢沒有遇到任何問題，會帶孩子來也是因為擔心疫情，跟著政府規畫的日期來接種站施打，也很安心。

西門國小學務主任楊啟昌表示，今天是施打首日，感謝學校及聯合醫院仁愛院區醫護來服務，這次新設計有留觀區播放影片給孩子觀看，舒緩打疫苗的緊張，身心放輕鬆，也會發放小禮物給孩子。