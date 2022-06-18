雷洪和潘麗麗好感情，稱潘是自己的閨蜜。（羅永銘攝）

久未出演台8的金鐘視帝雷洪，昨出席最新8點檔大戲《市井豪門》開鏡儀式，將飾演國術館師傅。今年74歲的他臉色紅潤、身強體壯，大方分享養生法寶，每日早餐菜單「十穀粉＋麥片＋芝麻粉＋3顆蛋」，一吃吃了20年，連現任太太原先較為豐腴，跟著他吃都變得結實。他還透露煮養生餐時，會順便用琉璃台當支撐做伏地挺身，運動保持手腳靈活，自豪地說：「所以我到現在平安無事。」那會跟老婆一起做床上運動嗎？他羞紅臉含糊帶過：「大家互相。」

雷洪過去的1妻5妾全跑光，3年前娶了50多歲的太太，非常珍惜這段婚姻，「我的不良紀錄她不計前嫌，無微不至的照顧我。」他說太太曾蹲下來要求他趴在背上，想試試看能否背得動，太太說：「我們2個年紀有差，萬一你怎麼樣，我背不動你怎麼辦。」一席話讓浪子感動不已，第2天立刻跟太太結婚。他也對老婆許下承諾，「有妳之後我不會再有第2個，所有的一切都歸妳管。」雷洪為戲劇角色蓄鬍，造型別有風味，老婆對新造型滿意嗎？他說老婆開玩笑：「換換人也不錯。」

蕭大陸再製作8點檔大戲。（羅永銘攝）

劇製作人蕭大陸受訪時表示在選角上和公司有方方面面的討論，會啟用沒有戲劇經驗的謝忻是水到渠成的結果，「謝忻是公司的決定，我們很願意、有信心給她建議，她很不錯也樂意合作。」老婆侯怡君會不會給意見？他幽默回：「她不會介入我的工作，只會介入我的感情。」

44歲侯怡君為拚生子辛苦打排卵針，蕭大陸自認金牛座不會甜言蜜語關心，連生日都超務實直接送現金，也從未幫老婆打過針。他連忙解釋，因為侯怡君的忍耐力很強，不會在他面前表現不舒服，「像她跑馬拉松命都要沒了，她也不叫一聲。」相反的，侯怡君卻相當貼心當賢內助，為他打理媒體伴手禮。

而瘦身有成的潘麗麗，自認沒有男人緣、沒桃花，接了8點檔更沒時間約會，且她現在有外孫萬事足，每天只想跟外孫膩在一起，但她哀怨透露：「他已經一個多月沒回來了。」想孫之情溢於言表。以往多演溫順媳婦、慈眉善目的婆婆角色，潘麗麗透露這次角色會跟以往很不同，她自己也相當期待，「演員就是要自我挑戰。」