新北市日前辦理第九屆青少年世界論壇-模擬聯合國會議，由青山國民中小學國中部學生邀請福和國中、鷺江國中及達觀國中小共同參與，針對烏俄戰爭下難民的人權議題，代表31國的立場展開論辯。

教育局表示，四校師生齊聚一堂共學交流，是深富意義的學習之旅，不僅學到議事規則，更涵養學生的人道關懷與公民行動知能，藉由模聯會議的探究與實作，培養學生國際理解能力與溝通力，未來不僅是優秀的外交小辯士，更是接軌全球的國際人才。

青山國中小校長王如杏表示，模擬聯合國（Model United Nations，縮寫MUN）是依據精簡後的聯合國議事規則舉行模擬會議，孩子從參加模聯的過程，大量閱讀英文素材，參與過程中更懂得國際和平的可貴，且親師生的對話也多了對世界的深度與廣度。開議前更邀請「敏迪選讀」創辦人、國際新聞播客敏迪至現場以「國際觀察力」為主題進行專題演講，鼓勵學生透過觀察國際事件提出思考觀點，並分享世界公民應具備的國際觀，讓參與學生大呼過癮。

與此次模聯美國代表的青山國中小學生余兆宜說，老師教我們不能人云亦云，要養成自我批判的能力。因此，從學期開始就努力學習各種基礎技能、媒體識讀、心理學等，面對任何議題、報導或消息應進行查證和追求事實，而非被動地在他人的設定框架內思考，讓自己從更多元的觀點看世界。

達觀國中小白俄羅斯代表李沁儒、俄羅斯代表洪梓博則表示，參與模聯不僅讓自己更關心國際時事，也學習從不同利益衝突的國家立場思考問題，更學會理解他人觀點、加強自身的溝通及合作能力，是難能可貴的經驗。

福和國中西班牙代表楊又昕認為，從準備資料的過程中得到難以言喻的成就感，並學習以議論表達立場、以辯論取得共識。南韓代表蔡勻勻說學習聯合國大會各項規則及國際間的微妙情勢，若以後遇到類似情境時即可觸類旁通。

「參與模聯後，我的眼界似乎被打開了，」鷺江國中烏克蘭代表曾心潔指出，過去多以台灣為中心看國際新聞，其餘國家只是地理課本的素材，但這場會議讓她更了解中華民國與聯合國的歷史，透過學習議事流程、立場文件、決議草案、行動性條款、序言性條款等會議相關資料，增加對國際議題的理解。

會議最終在土耳其代表楊家賢等起草國提出的決議文草案中通過，除呼籲停止兩國武裝衝突外，建請安理會派出維和部隊駐守人道走廊，並設立難民管理中心，以確保烏克蘭難民在收容國的基本人權。