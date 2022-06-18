國有財產署人員前往查核時，亞青公司僅以一塊薄木板蓋住訓練池，上面並鋪上一層薄薄的沙土企圖「魚目混珠」，根本無視現場公務員嚴格執法決心。（民眾提供）

亞果集團標得的澎湖青灣仙人掌BOT、國際潛水中心ROT的促參案，因有土地遭違法佔用，國有財產署南區分署因此提出民事告訴，要求返還侵占的土地。該署馬公辦事處主任陳秀禎表示，位於馬公市青灣附近的該筆未登錄地，國有財產署已於民國110年9月15日完成登錄，地號編列為馬公市蒔裡新段1590-3地號，但依法使用者必須將土地恢復原狀之後，並經國產署查核確認之後，交由澎湖縣政府移撥給亞青公司使用。

澎湖縣政府副縣長洪慶鷲2021年2月1日帶隊會勘仙人掌公園時發現，PIDC國際潛水中心前的曳船道、潛水訓練池皆未合法申請雜項執照，即自行動工興建3-5米深的水道，且未經合法土地登錄程序，事隔一年多的查察確認後，國有財產署向BOT廠商亞青海洋文創公司提出「返還土地」的民事告訴，要求其恪守法律要件，不可便宜行事。

國有財產署日前查核現場時，赫然發現亞青公司僅以一塊薄木板蓋住訓練池，上面並鋪上一層薄薄的沙土企圖「魚目混珠」，根本無視現場公務員嚴格執法決心，因此委由程光儀律師為訴訟代理人，向澎湖地方法院馬公簡易庭提出要求亞青公司「返還土地」之訴，澎湖地方法院因此排定6月20日召開調解庭。

據了解，亞青公司認為該土地原係縣府在此鋪設的木棧道，大約有70坪左右，當初移交時為增進公眾利益，改建為潛水訓練池，除了營業外，希望也能給公部門人員訓練之用，但由於承辦人員對法令的誤解，導致相關的建管執照申辦程序有瑕疵。

為解決相關爭端，亞青公司首先向副議長陳雙全陳情，但找了一些單位後無疾而終；亞果國際潛水公司總經理林毓麒則於5月24日拜會議長劉陳昭玲，劉陳昭玲找來建設處長王鏘魁，要求「依法」協助後續相關問題，早日讓政府、地方、廠商共創三贏。