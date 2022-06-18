上海石化火勢已控制一人致死應急管理部派員指導處置。（央視新聞）

大陸澎湃新聞報導，上海市金山區官方微博「@金山傳播」消息，18日4時28分，上海市隆安東路中石化上海石化化工部乙二醇裝置區域發生火警。上午9時左右已控制火勢，並實施保護性燃燒。另據中石化上海石油化工股份有限公司官方微博「中石化線上」消息，經初步核實，目前事故導致上海石化一名員工手臂輕微擦傷，一名協力廠商運輸車輛駕駛員死亡，具體原因正在進一步調查。

18日10點55分，中國應急管理部官方微博「應急管理部」發布消息稱，事故發生後，當地消防救援隊伍立即調派563名消防救援人員、113輛消防車趕赴現場處置。火勢已得到有效控制，處置工作仍在進行。

據悉，火情發生後，中石化上海石化同步啟動了環境應急預案，對公司廠界及外部區域持續進行環境監測，揮發性有機物監測正常。已經安排加強雨水排口採樣、監控，目前未發現對周邊水體環境造成影響。現場火勢午前已得到有效控制，正在實施保護性燃燒。

火災發生後，上海市119指揮中心接警後迅速調派金山、奉賢、化工區等救援力量至現場進行撲救。上海化學工業區消防救援支隊相關人員表示，截至18日9時許，火勢基本被控制，但處置難度較大，預計可能仍會保護性燃燒一段時間。

另據中石化上海石油化工股份有限公司官方微博「中石化線上」消息，經初步核實，目前事故導致上海石化一名員工手臂輕微擦傷，一名協力廠商運輸車輛駕駛員死亡，具體原因正在進一步調查。