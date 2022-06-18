新北市烏來區今早1名釣客遭溪流沖走，警消出動大量人員全力搜救，最後在下游10k處水下尋獲，發現時已無生命跡象，因尋獲點兩側都是峭壁，搬運較為困難，預計還要1個多小時才有辦法搬運到路旁，後續將送往新店耕莘醫院搶救。

這起意外發生在信褔路11.5k處，3名釣客今早7時許前往釣魚，欲跨越溪流至對岸時，其中63歲的呂姓男子不慎被水沖走，民眾見狀急忙報案，消防局立即派員前往救援，另外出動空拍機協尋，呂男妻子被通知後也趕往該處。

現場水流十分湍急，警消不斷增加人力，全力投入搜救行動，消防單位共出動57人，其中包含重裝潛水人員20人，最後在下游10公里處水下發現呂男，已經OHCA。

因尋獲位置兩側都是峭壁，無法直接搬運到路邊，目前搜救人員還在持續將患者往下游搬運，預計搬到8k處再拉上來，可能還得耗時1小時以上，後續會再送往新店耕莘醫院搶救。